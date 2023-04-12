Акторка Ксенія Мішина розповіла про свій заробіток під час повномасштабної війни та щомісячні витрати.

За словами артистки, вона ніколи не замислювалася над тим, скільки витрачає. Як мінімум, їй потрібно оплачувати орендовану квартиру, оскільки в особистій ще не зроблено ремонт.

– Важко всім. У мене були проєкти за кордоном, на яких я заробила гроші… Я ніколи не замислювалася, скільки витрачаю, мені потрібно вчитися цієї грамотності, – зазначила Мішина.

Акторка натякнула, що оренда квартири їй коштує 25 тис. грн на місяць, на бензин витрачається близько 20 тис. грн, продукти 15-20 тис. грн, комуналка та інші дрібні витрати – 10 тис. грн. Тобто, щомісячні витрати Ксенії становлять 70-80 тис. грн.

– Поки що вистачає, поки що закриваю потреби. У мене є онлайн-магазин із шампунями ще, але зараз буде реорганізація, і на це теж потрібні немаленькі гроші, -наголосила Мішина.

Додає, фінансові розтрати планує в моменті. Як буде далі – не знає, оскільки завжди була при роботі, якої зараз немає.