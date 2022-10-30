Ведуча Маша Єфросиніна не змогла стримати емоцій після чергового приїзду зірки-путіністки в “ДНР”. Вона зазначила, що прийде час, коли всі вони почнуть каятися.

Так, Єфросиніна висміяла приїзд співачки Ольги Бузової, зазначивши, що та приїхала в Донецьк, привезла вантажівку з коробками, дядька-підказувача і невивчений текст.

– Знаєте, про що я думаю, дивлячись на всіх цих випендрежників медіа-пропаганди? Про те, де б зараз купити той протиблювотний засіб, який зможе подіяти, коли під час розвалу РФ вони всі почнуть каятися? Коли потече блеяння – Нас змусили, У нас не було вибору, Ми завжди любили український народ і просимо у нього вибачення за все, – написала Маша.

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Каже, на початку повномасштабної війни порахувала, що якби хоча б 20 зірок-путіністів зі своїми десятками мільйонів аудиторії закликали підписників виступати проти війни, то загалом вони охопили б понад 200 млн. людей.

– А вони що? Фу бл**ь. Головне, я хочу, щоб кожному єба****му російському “благодійнику” ці діти снилися щоночі, – підсумувала Єфросиніна.

Раніше Маша Єфросиніна висловилася про зловтіху росіян після масштабного ракетного обстрілу України 10 жовтня. Ведуча назвала жителів країни-агресора беззахисними людьми, зазначивши, що українці самі обирають, як їм жити, будувати майбутнє і ростити дітей.