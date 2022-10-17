Ведуча Маша Єфросиніна розповіла, що отримує від росіян погрози, а також висловилася стосовно відмови від музики країни-агресора.

10 жовтня російські загарбники влаштували масштабний ракетний обстріл України, після чого Єфросиніна записала емоційне відеозвернення, в якому пояснила різницю між нашими народами.

Каже, після нього отримала багато погроз від жителів РФ – 70% від усіх дописів. А приблизно 30% – слова вибачення.

Зараз дивляться

– Усі ці прохання пробачити обов’язково з відсиланням на те, щоб повідомлення залишилося конфіденційним, оскільки вони бояться, що їх посадять до в’язниці чи щось іще. Але мені байдуже, чесно кажучи, – зазначила Маша.

Додає, їй було важливо, щоб ця стіна нерозуміння того, що відбувається, була пробита ще місяців 5-6 тому. Каже, вісім місяців – це вже занадто для того, щоб чекати, що в росіян щось увімкнеться чи вимкнеться.

– Зараз мені абсолютно однаково… Єдине, чого я бажаю сьогодні, – те, щоб вони пережили те саме, що переживає кожен українець протягом цієї кровопролитної терористичної війни. Бажаю кожному з них відчути це. І тоді проб’ється їхня стіна чи ні, почнуть вони громадянську війну, перегризуть одне одного… Мені, чесно, начхати. Мені немає ніякого діла, як взагалі житиме ця нація, якщо її можна так назвати, – наголосила Єфросиніна.

Також прокоментувала Маша і черговий заклик міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка стосовно відмови від російської культури та виконавців.

За словами ведучої, вона не може наразі уявити людини, яка слухатиме Тіматі в машині.