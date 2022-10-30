Ведущая Маша Ефросинина не смогла сдержать эмоций после очередного приезда звезды-путинистки в “ДНР”. Она отметила, что придет время, когда все они начнут раскаиваться.

Так, Ефросинина высмеяла приезд певицы Ольги Бузовой, отметив, что та приехала в Донецк, привезла грузовик с коробками, дядю-подсказчика и невыученный текст.

— Знаете, о чем я думаю, глядя на всех этих выпендрежников медиапропаганды? О том, где бы сейчас купить то противорвотное средство, которое сможет подействовать, когда при развале РФ они все начнут раскаиваться? Когда потечет блеянье: Нас заставили, У нас не было выбора, Мы всегда любили украинский народ и просим у него прощение за все, — написала Маша.

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Говорит, в начале полномасштабной войны посчитала, что если хотя бы 20 звезд-путинистов со своими десятками миллионов аудитории призвали подписчиков выступать против войны, то в общем они охватили бы более 200 млн людей.

— А они что? Фу бл**ь. Главное, я хочу, чтобы каждому еба****му русскому “благодетелю” эти дети снились каждую ночь,- подытожила Ефросинина.

Ранее Маша Ефросинина высказалась о злорадстве россиян после масштабного ракетного обстрела Украины 10 октября. Ведущая назвала жителей страны-агрессора нытиками и неумеющими защитить себя людьми, отметив, что украинцы сами выбирают, как им жить, строить будущее и растить детей.