Ведуча Маша Єфросиніна висловилася щодо зловтіхи росіян після масштабного ракетного обстрілу України 10 жовтня. Також вона сказала, яка різниця між нашими народами.

Зазначає: багато радості та криків у коментарях із приводу того, що вони нібито помстилися за Керченський міст. Виділила Маша і свою двоюрідну сестру, яка живе в Криму.

– Скільки свята у росіян з приводу того, що за палі, купи каменю, заліза й бетону помстилися за рахунок смерті людей, за рахунок понівечених тіл дітей…… Знаєте ви, матусі з Новосибірська, які мені пишуть, і качки з Нальчика, відіжрані мерзенні пики з Саратова… Знаєте, в чому між нами різниця? Ви скиглії, ви постійно ниєте, – наголосила Маша.

Єфросиніна додає, росіяни вічно плачуть, що нічого не можуть зробити і що все у них погано, а також люблять висловлюватися на адресу інших – особливо українців.

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– Ви ж такі беззахисні люди. Громадяни країни, яка найбільше обіср*лася. Ми ж українці – невелика країна… Ми самі обираємо, як хочемо жити. Самі обираємо уряд, захищати свої землі, як будувати майбутнє, ростити дітей… Ваша країна бомбить наші міста. Ви радієте, попиваючи пивко на дивані, а ми спускаємося в бомбосховище і співаємо пісні. Нас знищує ваша країна найбільш підлим і терористичним чином, – продовжила ведуча.

Виділила Маша і те, як згуртовано українці збирають гроші на допомогу своїм захисникам, поцікавившись, чи зробили те саме росіяни після об’явленої часткової мобілізації.

– Чи скинулися ви на амуніцію, зброю і на все, щоб вони не спали в свинарниках, в яких проводять зараз дні і ночі? Ваш сміх сьогодні – ваша смерть завтра. Ви хочете нашої смерті, а ми – миру на своїй землі. І в цьому ми завжди будемо відрізнятися. За вісім місяців війни вони не можуть зрозуміти, що нас цим не залякати… Наша країна всьому світу показала, що таке справжня нація, а не відома всім х**ова федерація, – наголосила Єфросиніна.

Варто виділити і футболку ведучої, в якій вона записувала відеозвернення – Ви – такі, ми – інші, йдіть на**й.