Співачка Лайма Вайкуле висловилася про росіян у Латвії. Каже, вона не проти, щоб приїжджали якісь розумні люди, які могли б піднімати її країну, адже з неї виїхало багато молоді.

– Потрібні медсестри – беремо їх, перевіряємо, складають іспити, мають інтегруватися. Потрібні вчителі, архітектори – беремо, перевіряємо… Розумні люди потрібні, економіка б розвивалася, – каже Лайма.

Попри це, артистка впевнена, що насамперед вони мають складати іспити, наприклад, мовні, щоб їхні діти вже говорили латиською.

– Щось у цьому є. Німеччина ж приймає, розумію, багата країна, але їм потрібні робочі руки. Щоправда, в них інша сила, вони можуть боротися з цим, Латвії було б складніше, – сказала Вайкуле.

Лайма не проти, що з Росії виїжджає інтелігенція, яка проти війни. Каже, це добре, а якщо їдуть і з грошима – то ще краще. Крім того, Вайкуле впевнена, що в країні-агресорі вони б не транслювали свою позицію.

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– Навіщо нам губити тих, хто думає, як ми? І хто може впливати на уми. Там би вони нічого не сказали. У кожної відомої людини є шанувальники. Їх мільйони, але якщо 10, 20, 30 тис. повірять – це добре. Але якщо вони будуть там, то не зможуть говорити. Ну, посадять їх у в’язницю – і що? – зазначила співачка.

Нагадаємо, що артистка активно підтримує Україну і критикує політику РФ. Нещодавно Лайма Вайкуле назвала Володимира Путіна божевільним, а все через тривалий термін його правління.