Певица Лайма Вайкуле высказалась о русских в Латвии. Говорит, она не против, чтобы приезжали какие-то умные люди, которые могли бы поднимать ее страну, ведь из нее уехало много молодежи.

— Нужны медсестры — берем их, проверяем, сдают экзамены, должны интегрироваться. Нужны учителя, архитекторы — берем, проверяем… Умные люди нужны, экономика бы развивалась, — говорит Лайма.

Несмотря на это артистка уверена, что прежде всего они должны сдавать экзамены, например, языковые, чтобы их дети уже говорили на латышском.

— Что-то в этом есть. Германия же принимает, понимаю, богатая страна, но им нужны рабочие руки. Правда у них другая сила, они могут бороться с этим, Латвии было бы сложнее, — сказала Вайкуле.

Лайма не против, что с России выезжает интеллигенция, которая против войны. Говорит, это хорошо, а если уезжают и с деньгами — то еще лучше. Кроме того, Вайкуле уверена, что в стране-агрессоре они бы не транслировали свою позицию.

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— Зачем нам губить тех, кто думает, как мы? И кто может влиять на умы. Там бы они ничего не сказали. У каждого известного человека есть поклонники. Их миллионы, но если 10, 20, 30 тыс. поверят — это дело. Но если они будут там, то не смогут говорить. Ну, посадят их в тюрьму – и что? — отметила певица.

Напомним, что артистка активно поддерживает Украину и критикует политику РФ. Недавно Лайма Вайкуле назвала Владимира Путина сумасшедшим, а все из-за длительного срока его правления.