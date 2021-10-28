Українська співачка Надя Дорофєєва зізналася, чому вирішила розповісти про операцію на грудях та як саме дізналася про пухлину.

За словами виконавиці, вона вирішила скористатися тим, що є інфлуенсером та нагадати дівчатам про те, що потрібно проходити обов’язкове щорічне обстеження.

– У мене помітив чоловік. Він просто намацав у грудях ось таке утворення. Сказав: Так, у тебе якась тверда кулька в грудях. Що це таке? І відправив мене до лікарні, – поділилася Надя.

Операція була чотири роки тому. Дорофєєва зазначила, що нічого страшного та критичного не було.

– Це доброякісна фіброаденома. Їх видаляють, щоб вони не стали злоякісними, – сказала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва розповіла про операцію на грудях та показала шрам. Свою публікацію вона присвятила Дню без бюстгальтера, який святкують 13 жовтня.

Виконавиця зізналася, що всі чотири роки всіляко намагалася приховати слід від хірургічного втручання – ховала під одягом, замазувала тональним кремом та маскувала всіма іншими можливими способами.

Співачка зазначила, що регулярне обстеження є дуже важливим, оскільки це шанс вчасно виявити проблему. Крім того, вона наголосила, що нещодавно сама була на огляді в мамолога.