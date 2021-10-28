Украинская певица Надя Дорофеева призналась, почему решила рассказать об операции на груди и как именно узнала об опухоли.

По словам исполнительницы, она решила воспользоваться тем, что является инфлюенсером и напомнить девушкам о том, что нужно проходить обязательное ежегодное обследование.

— У меня заметил муж. Он просто нащупал в груди вот такое образование. Сказал: Так, у тебя какой-то твердый шарик в груди. Что это такое? И отправил меня в больницу, — поделилась Надя.

Операция была четыре года назад. Дорофеева отметила, что ничего страшного и критического не было.

— Это доброкачественная фиброаденома. Их удаляют для того, чтобы они не стали злокачественными, — сказала артистка.

Напомним, недавно Надя Дорофеева рассказала об операции на груди и показала шрам. Свою публикацию она посвятила Дню без бюстгальтера, который празднуют 13 октября.

Исполнительница призналась, что все четыре года всячески пыталась скрыть след от хирургического вмешательства — прятала под одеждой, замазывала тональным кремом и маскировала всеми другими возможными способами.

Певица отметила, что регулярное обследование очень важно, поскольку это шанс вовремя обнаружить проблему. Кроме того, она подчеркнула, что не так давно сама была на осмотре у мамолога.