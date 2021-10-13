Українська співачка Надя Дорофєєва вперше розповіла, що стикалася з проблемами, які стосуються грудей. Свій пост зірка присвятила Дню без бюстгальтера.

Виконавиця зізналася, що в неї є шрам на грудях. Чотири роки тому в її житті трапилася фіброаденома і операція по її видаленню.

– Весь цей час я замазувала його тональним кремом, ховала під одягом, маскувала усіма можливими способами… І тільки нещодавно прийняла і полюбила, – написала Дорофєєва в Instagram.

Вона пояснила, що фіброаденома – це найбільш поширена доброякісна пухлина в молочній залозі, яка виникає з різних причин. Але щоб його виявити і відстежити, необхідно звернутися до фахівця.

– Регулярні чек-апи супер важливі, це наш шанс вчасно виявити проблему! Днями я була на щорічному огляді у свого мамолога, і вам нагадую, – підсумувала Надя.

13 жовтня в світі відзначають День без бюстгальтера, мета якого – звернути увагу громадськості на проблему раку молочної залози в жінок. У цю дату багато хто відмовляється від верхньої спідньої білизни, хтось робить це в рамках флешмобу, а хтось заради зручності.

Покрокову інструкцію про те, як правильно обрати бюстгальтер – читайте на Фактах ICTV.