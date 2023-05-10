Першим буде Харків: Ніно Катамадзе сказала, які міста України відвідає після перемоги

Співачка з Грузії Ніно Катамадзе, що підтримує Україну в повномасштабній війні, сказала, які міста планує відвідати першими після перемоги нашої країни.

Виконавиця каже, вирушить у кожне місто, в якому в неї є знайомі, а також у ті, де раніше виступала. Хоче провести концерти й заспівати в кожному куточку України.

– Скрізь, скрізь побувати і привести прекрасних артистів, музикантів. І в кожному місті, де нас зустрічали з квітами, пиріжками, обійнятися з бабусями і з дідусями. Ви знаєте, коли ми гастролювали, вони нам пекли пиріжки, – поділилася Ніно в інтерв’ю на каналі Горять вуха.

Однак насамперед Катамадзе хоче відвідати Харків – там у неї також є друзі. Каже, зробить це разом із Михайлом Бондаренком, який є її українським імпресаріо, і який із перших днів повномасштабної війни перебуває в лавах ЗСУ.

– Я повернуся разом із ним. Він зараз на війні. Разом із ним ми повернемося до Харкова. І звідти почнемо концерти, – наголосила співачка.

Раніше Ніно Катамадзе також згадала, як Святослав Вакарчук запропонував їй свою допомогу в 2008 році. Тоді РФ почала війну в Грузії, куди співачка приїхала народжувати сина.

Каже, лідер гурту Океан Ельзи був єдиним, хто їй зателефонував, він хотів допомогти співачці покинути її Батьківщину.