Українська співачка Alyosha виступила в першому півфіналі Євробачення 2023 як гість у дуеті зі шведською акторкою Ребеккою Фергюсон. Вони виконали пісню британського гурту Duran Duran під назвою Ordinary World.

У виконанні Alyosha і Ребекки Фергюсон хіт британського поп-рок бенду зазвучав зовсім по-іншому. Раніше українська виконавиця висловлювала сподівання, що нове аранжування пісні вразить слухачів.

Номер до композиції присвячений переселенцям, що особливо зараз актуально на тлі повномасштабної війни в Україні, адже чимало жителів нашої країни були змушені покинути свої домівки.

Ба більше, незважаючи на те, що конкурс у Ліверпулі, проходить він від імені України, адже в 2022 році гурт Kalush Orchestra посів перше місце.

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Варто зазначити, що сцена Євробачення не чужа для Alyosha. У 2010 році співачка представляла Україну на міжнародному пісенному конкурсі з композицією Sweet People. Тоді вона посіла 10 місце.