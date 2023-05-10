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Запропонував допомогу: Катамадзе розповіла, як Вакарчук у 2008 хотів вивезти її з Грузії

10 Травня 2023, 15:42
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Нино Катамадзе Святослав Вакарчук

Грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе згадала, як лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук пропонував їй свою допомогу 2008 року, коли РФ розв’язала війну в її рідній країні.

Тоді Ніно фактично опинилася в епіцентрі подій, повернувшись до Грузії, щоб народити свого сина Ніколаса. Каже, Вакарчук був єдиним, хто їй зателефонував, запропонувавши свою допомогу. Він намагався зробити все, щоб вивести Катамадзе за кордон. Про це вона розповіла в інтерв’ю на каналі Горять вуха.

– Так. Він зателефонував. Я розмовляла з послом, але я не виїхала зі своєї країни. Так. Я за це вдячна, і завжди пам’ятаю, що під час війни він був єдиний, хто зателефонував, – згадує Ніно.

Нині каже, що відчуває до Вакарчука повагу та визнання. Також спілкується з лідером гурту Бумбокс Андрієм Хливнюком, співачкою Джамалою, артистом Андрієм Данилком та іншими українськими виконавцями.

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Ніно Катамадзе Святослав Вакарчук
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