Первым будет Харьков: Нино Катамадзе сказала, какие города Украины посетит после победы

Певица из Грузии Нино Катамадзе, поддерживающая Украину в полномасштабной войне, сказала, какие города планирует посетить первыми после победы нашей страны.

Исполнительница говорит, отправится в каждый город, в котором у нее есть знакомые, а также в те, где ранее выступала. Хочет провести концерты и спеть в каждом уголке Украины.

— Везде, везде побывать и привести прекрасных артистов, музыкантов. И в каждом городе, где нас встречали с цветами, пирожками, обняться с бабушками и с дедушками. Вы знаете, когда мы гастролировали, они нам пекли пирожки, — поделилась Нино в интервью на канале Горять вуха.

Однако в первую очередь Катамадзе хочет посетить Харьков — там у нее также есть друзья. Говорит, сделает это вместе с Михаилом Бондаренко, который является ее украинским импресарио, и который с первых дней полномасштабной войны находится в рядах ВСУ.

— Я вернусь вместе с ним. Он сейчас на войне. Вместе с ним мы вернемся в Харьков. И оттуда начнем концерты, — подчеркнула певица.

Ранее Нино Катамадзе также вспомнила, как Святослав Вакарчук предложил ей свою помощь в 2008 году. Тогда РФ начала войну в Грузии, куда певица приехала рожать сына.

Говорит, лидер группы Океан Эльзы был единственным, кто ей позвонил, он хотел помочь певице покинуть ее родину.