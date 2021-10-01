Американська співачка Брітні Спірс знову опублікувала серію відвертих знімків, на яких постала повністю оголеною.

У кадрі виконавиця спершу позує біля ванни, а після – на тлі Тихого океану. Свої інтимні місця зірка закрила емодзі у вигляді квітки. На деяких кадрах оголені груди Спірс прикрила руками.

Крім того, Брітні зазначила, що не вдавалася до фотошопу, однак по фото видно, що це не так.

– Ігри в Тихому океані ніколи нікому не завдають шкоди. Фото без редагування… ванна крива, – написала вона в Instagram.

Шанувальники зірки неоднозначно відреагували на її нову публікацію, розділившись на два табори. Хтось підтримав співачку, а хтось написав, що сумнівається в її адекватності.

Приємно бачити тебе такою щасливою і вільною. Ти це заслужила!

Цими фото ти підірвеш інтернет.

Рада за тебе, але з ліній ванни видно, що без фотошопу не обійшлося.

Що тут відбувається?

І це нормально?

Спочатку крок вперед, але після цих фото – два назад.

Щось тут не так.

Це перший крок вільної людини – показати своє оголене тіло.

Видали це! Немає необхідності публікувати такі фото! – Пишуть в коментарях Брітні.

Нагадаємо, що 29 вересня суд призупинив опікунство батька над Брітні Спірс, заборонивши йому керувати майном доньки і позбавивши контролю над фінансами.