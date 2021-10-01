Американська співачка Брітні Спірс знову опублікувала серію відвертих знімків, на яких постала повністю оголеною.
У кадрі виконавиця спершу позує біля ванни, а після – на тлі Тихого океану. Свої інтимні місця зірка закрила емодзі у вигляді квітки. На деяких кадрах оголені груди Спірс прикрила руками.
Крім того, Брітні зазначила, що не вдавалася до фотошопу, однак по фото видно, що це не так.
– Ігри в Тихому океані ніколи нікому не завдають шкоди. Фото без редагування… ванна крива, – написала вона в Instagram.
Шанувальники зірки неоднозначно відреагували на її нову публікацію, розділившись на два табори. Хтось підтримав співачку, а хтось написав, що сумнівається в її адекватності.
- Приємно бачити тебе такою щасливою і вільною. Ти це заслужила!
- Цими фото ти підірвеш інтернет.
- Рада за тебе, але з ліній ванни видно, що без фотошопу не обійшлося.
- Що тут відбувається?
- І це нормально?
- Спочатку крок вперед, але після цих фото – два назад.
- Щось тут не так.
- Це перший крок вільної людини – показати своє оголене тіло.
- Видали це! Немає необхідності публікувати такі фото! – Пишуть в коментарях Брітні.
Нагадаємо, що 29 вересня суд призупинив опікунство батька над Брітні Спірс, заборонивши йому керувати майном доньки і позбавивши контролю над фінансами.