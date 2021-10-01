Американская певица Бритни Спирс снова опубликовала серию откровенных снимков, на которых предстала полностью обнаженной.
В кадре исполнительница сперва позирует около ванны, а после — на фоне Тихого океана. Свои интимные места звезда закрыла эмодзи в виде цветка. На некоторых кадрах обнаженную грудь Спирс прикрыла руками.
Кроме того, Бритни отметила, что не прибегала к фотошопу, однако по фото видно, что это не так.
— Игры в Тихом океане никогда никому не причиняют вреда. Фото без редактирования… ванна кривая, — написала она в Instagram.
Поклонники звезды неоднозначно отреагировали на ее новую публикацию, разделившись на два лагеря. Кто-то поддержал певицу, а кто-то написал, что сомневается в ее адекватности.
- Приятно видеть тебя такой счастливой и свободной. Ты это заслужила!
- Этими фото ты взорвешь интернет.
- Рада за тебя, но по линиям ванны видно, что без фотошопа не обошлось.
- Что здесь происходит?
- И это нормально?
- Сначала шаг вперед, но после этих фото — два назад.
- Что-то тут не так.
- Это первый шаг свободного человека — показать свое обнаженное тело.
- Удали это! Нет необходимости публиковать такие фото! — Пишут в комментариях Бритни.
Напомним, что 29 сентября суд приостановил опекунство отца над Бритни Спирс, запретив ему управлять имуществом дочери и лишив контроля над финансами.