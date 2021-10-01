Американская певица Бритни Спирс снова опубликовала серию откровенных снимков, на которых предстала полностью обнаженной.

В кадре исполнительница сперва позирует около ванны, а после — на фоне Тихого океана. Свои интимные места звезда закрыла эмодзи в виде цветка. На некоторых кадрах обнаженную грудь Спирс прикрыла руками.

Кроме того, Бритни отметила, что не прибегала к фотошопу, однако по фото видно, что это не так.

— Игры в Тихом океане никогда никому не причиняют вреда. Фото без редактирования… ванна кривая, — написала она в Instagram.

Поклонники звезды неоднозначно отреагировали на ее новую публикацию, разделившись на два лагеря. Кто-то поддержал певицу, а кто-то написал, что сомневается в ее адекватности.

Приятно видеть тебя такой счастливой и свободной. Ты это заслужила!

Этими фото ты взорвешь интернет.

Рада за тебя, но по линиям ванны видно, что без фотошопа не обошлось.

Что здесь происходит?

И это нормально?

Сначала шаг вперед, но после этих фото — два назад.

Что-то тут не так.

Это первый шаг свободного человека — показать свое обнаженное тело.

Удали это! Нет необходимости публиковать такие фото! — Пишут в комментариях Бритни.

Напомним, что 29 сентября суд приостановил опекунство отца над Бритни Спирс, запретив ему управлять имуществом дочери и лишив контроля над финансами.