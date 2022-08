Брітні Спірс та Елтон Джон б’ють рекорди за популярністю завдяки спільній пісні Hold Me Closer – вона посідає 1 місце в iTunes у 46 країнах.

Брітні вже відреагувала на успішний реліз і додала, що це її найкращий день у житті. Вона записала відео, в якому звернулася до Елтона Джона.

Hey Britney!! Thank you for this message. You’ve made my day!! Hope everyone has the best day dancing to our song! #HoldMeCloser https://t.co/CKbOUxse4c

75-річний музикант не змусив довго чекати на відповідь.

Пісня просто мала злетіти – це перший музичний реліз Брітні за шість років. Її попередній альбом під назвою Glory вийшов 2016 року, хоч і був перевиданий вже 2020 року.

I’m thrilled with the response to #HoldMeCloser I wanted to do a fun, happy summer track so was ecstatic when @britneyspears agreed to be a part of it! She truly is an icon, one of the all-time great pop stars & I love her dearly. I hope you all love it!https://t.co/wMbzKjvP7s pic.twitter.com/kLUsDfGF79

— Elton John (@eltonofficial) August 26, 2022