Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Музика

Перше місце у 46 країнах: нова пісня Брітні Спірс та Елтона Джона б’є всі рекорди

27 Серпня 2022, 11:53
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Перше місце у 46 країнах: нова пісня Брітні Спірс та Елтона Джона б’є всі рекорди

Брітні Спірс та Елтон Джон б’ють рекорди за популярністю завдяки спільній пісні Hold Me Closer – вона посідає 1 місце в iTunes у 46 країнах.

Брітні вже відреагувала на успішний реліз і додала, що це її найкращий день у житті. Вона записала відео, в якому звернулася до Елтона Джона.

Зараз дивляться

– Доброго дня, сер Елтон Джон, ми номер один у 40 країнах. Святе ла**о, — заявила артистка.

75-річний музикант не змусив довго чекати на відповідь.

– Привіт, Брітні! Дякую за це повідомлення. Ти зробила мій день! Сподіваюся, у всіх буде найкращий день, коли ви танцюєте під нашу пісню! – додав Елтон.

Пісня просто мала злетіти – це перший музичний реліз Брітні за шість років. Її попередній альбом під назвою Glory вийшов 2016 року, хоч і був перевиданий вже 2020 року.

– Я захоплений реакцією на пісню. Я хотів зробити веселий, щасливий літній трек, тому був у захваті, коли Брітні погодилася стати його частиною! Вона справді ікона, одна з найбільших поп-зірок усіх часів, і я її дуже люблю. Сподіваюся, вам це сподобається, — заявив Джон після релізу пісні.

Також Елтон заявляв, що спільна робота з артисткою могла бути провальною – про це ходили чутки у його оточенні.

У серпні артистка привернула свою увагу не лише завдяки пісні, а й через скандал – колишній чоловік Брітні Спірс показав, як вона кричала на дітей. Ролики було знято близько чотирьох років тому, але лише зараз стали доступними суспільству.

Читайте також:
Брітні СпірсБатька Брітні Спірс зобов’язали з’явитися до суду: справа про прослуховування зрушила з мертвої точки

Теги
Брітні Спірс Елтон Джон Пісня
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь