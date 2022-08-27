Брітні Спірс та Елтон Джон б’ють рекорди за популярністю завдяки спільній пісні Hold Me Closer – вона посідає 1 місце в iTunes у 46 країнах.

Брітні вже відреагувала на успішний реліз і додала, що це її найкращий день у житті. Вона записала відео, в якому звернулася до Елтона Джона.

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– Доброго дня, сер Елтон Джон, ми номер один у 40 країнах. Святе ла**о, — заявила артистка.

Hey Britney!!

Thank you for this message. You’ve made my day!! Hope everyone has the best day dancing to our song!#HoldMeCloser https://t.co/CKbOUxse4c — Elton John (@eltonofficial) August 26, 2022

75-річний музикант не змусив довго чекати на відповідь.

– Привіт, Брітні! Дякую за це повідомлення. Ти зробила мій день! Сподіваюся, у всіх буде найкращий день, коли ви танцюєте під нашу пісню! – додав Елтон.

Пісня просто мала злетіти – це перший музичний реліз Брітні за шість років. Її попередній альбом під назвою Glory вийшов 2016 року, хоч і був перевиданий вже 2020 року.

I’m thrilled with the response to #HoldMeCloser I wanted to do a fun, happy summer track so was ecstatic when @britneyspears agreed to be a part of it! She truly is an icon, one of the all-time great pop stars & I love her dearly. I hope you all love it!https://t.co/wMbzKjvP7s pic.twitter.com/kLUsDfGF79 — Elton John (@eltonofficial) August 26, 2022

– Я захоплений реакцією на пісню. Я хотів зробити веселий, щасливий літній трек, тому був у захваті, коли Брітні погодилася стати його частиною! Вона справді ікона, одна з найбільших поп-зірок усіх часів, і я її дуже люблю. Сподіваюся, вам це сподобається, — заявив Джон після релізу пісні.

Також Елтон заявляв, що спільна робота з артисткою могла бути провальною – про це ходили чутки у його оточенні.

У серпні артистка привернула свою увагу не лише завдяки пісні, а й через скандал – колишній чоловік Брітні Спірс показав, як вона кричала на дітей. Ролики було знято близько чотирьох років тому, але лише зараз стали доступними суспільству.