Экс-супруг американской певицы Бритни Спирс Кевин Федерлайн показал видео, на которых артистка кричит на детей — сыновей Шона и Джейдена.

Ролики были сняты около четырех лет назад. Кевин поделился ими в Instagram, однако вскоре были удалены.

— Я не могу сидеть сложа руки и разрешать так винить моих сыновей после того, через что они прошли. Как бы нам ни было больно, мы всей семьей решили опубликовать эти видео, снятые мальчиками, когда им было 11 и 12 лет. Это еще не хуже всего. Ложь должна прекратиться, — отметил Федерлайн.

Так, на первом видео Бритни спорит с мальчиками перед сном, говоря, что это ее дом и просит нанести их крем на лицо, услышав возвражения — повышает тон.

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— Вам всем лучше начать уважать меня, ясно? — Говорит разозленная Спирс.

Второе видео снято в авто. Артистка с бранью забрала у сына телефон и начала кричать.

— Ты что, потерял **аный разум!? Я просто в шоке. И я не знаю, что делать. И я боюсь тебя, потому что ты странный, потому что у тебя период полового созревания. Мое маленькое тело не может выдержать этого, — кричала Бритни.

Видео Кевин решил выложить после того, как заявил, что сыновья Бритни Спирс не хотят с ней видеться. Сама певица назвала заявление экс-мужа абсурдным и что ей больно от этого.