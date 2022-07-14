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Персони

Батька Брітні Спірс зобов’язали з’явитися до суду: справа про прослуховування зрушила з мертвої точки

14 Липня 2022, 10:47
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Брітні Спірс

Боротьба між Брітні Спірс та її батьком триває – суд зобов’язав Джеймі дати свідчення у Лос-Анджелесі в рамках розслідування його опікунської діяльності над зірковою донькою.

Відомо, що раніше Джеймі всіляко уникав свідчень у суді – він не приходив на вказаний час і ігнорував прохання. Тепер він зобов’язаний надати свідчення 12 серпня.

Адвокат Брітні Спірс Метью Розенгарт раніше розкритикував її батька за те, що він нібито уникав дачі свідчень і не поспішав відповідати за правопорушення згідно із законом.

Зараз дивляться

На попспівачку подано зустрічний позов – Джеймі хоче, щоб Брітні також постала перед судом.

Його адвокат Алекс Вайнгартен стверджує, що дівчина вводила шанувальників в оману стосовно батька, що вважається наклепом.

Суддя попросив обидві сторони надіслати короткі відомості про те, чи слід Брітні свідчити перед судом – це потрібно зробити до 22 липня, і результати стануть відомі 27 липня.

Нагадаємо, що раніше Джеймі звинуватили у прослуховуванні спальні своєї доньки – наявність порушення підтверджував і колишній співробітник служби безпеки Black Box Security Алекс Власов. Він підтвердив, що батько співачки зробив понад 180 годин аудіозаписів з її спальні.

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Джерело
PageSix
Теги
Брітні Спірс Суд
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