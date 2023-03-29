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Пересадка волос и уколы: жена Виктора Павлика сказала, что хотела бы изменить в его внешности

29 марта 2023, 11:01
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Катерина Реп'яхова
Источник: Екатерина Репяхова

Блогер и жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова заговорила об изменениях во внешности мужа после того, как сама сделала ринопластику.

Так, она считает, что ее избраннику необходима пересадка волос, однако он категорически против. Об этом Репяхова сказала в интервью Славе Демину.

— Он уже лысый. Если он подстрижется как ты, то пусть. А так получается, что здесь немного есть, а тут уже лысина. Ему некрасиво. Ему предлагали пересадку, предлагали уколы даже по бартеру. Нет, категорически, — рассказала Екатерина.

Добавляет, также не прочь, чтобы супруг сделал уколы для подтяжки лица, чтобы соответствовать молодой жене.

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— Я бы ему подтяжку сделала, какие-то уколы, чтобы он был моложе. Делают же парни. Чтобы выглядеть лучше с молодой женой рядом. Он мне показал фото какого-то гитариста очень старого, сморщенного и сказал, что хочет быть как он. Чтобы все было естественно, — поделилась блогер.

Она отметила, что если муж против, то настаивать не будет.

Кроме того, Репяхова не считает чем-то плохим то, что рассказывает о недостатках Павлика публично. Говорит, люди и так это видят.

Ранее мы писали о том, что жена Виктора Павлика решилась на пластику. Она сделала ринопластику и лифтинг подбородка. До этого блогер также увеличила губы.

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