Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп’яхова розсекретила, хто заробляє більше в їхній з артистом родині.

За словами Катерини, Павлік повністю забезпечує сім’ю, незважаючи на те, що вона заробляє на Instagram і в 2022 році відкрила онлайн-магазин дитячого одягу.

– Чоловік заробляє більше за мене, навіть не вдвічі. І забезпечує сім’ю повністю. І дітям своїм допомагає, і ЗСУ, і простим людям, які йому пишуть в особисті повідомлення. Звичайно, моя мета заробляти не менше за нього, але поки що так, – наголосила Реп’яхова.

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Вона додала, найголовніше – те, що її чоловіка поважають скрізь, а тому він може вирішити всі питання.

– Є питання в житті, які навіть за гроші не вирішиш, а мій чоловік вирішить їх. Перепрошую за хвастощі, але дістали ті хейтери. І звідки вони повилазили, – наголосила Катерина.

Ще в січні 2022 року Реп’яхова говорила про те, що Павлік заробляє більше. Тоді блогерка зазначала, що блогерська діяльність приносить їй чимало грошей, проте з гонорарами співака це не зрівняється.