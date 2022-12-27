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Доленосне фото: дружина Павліка Репяхова показала 11-річну себе із майбутнім чоловіком

27 Грудня 2022, 10:02
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Катерина Реп'яхова, Віктор Павлік

Дружина співака Віктора Павліка, блогер Катерина Репяхова показала архівне фото із майбутнім чоловіком. На знімку обраниці артиста лише 11 років.

Незвичайним фото зірка поділилася в Instagram.

Репяхова

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– Трускавець 2005, – коротко підписала знімок Катерина.

На фото можна побачити, як Віктор Павлік обіймає 11-річну Репяхову за плече. Дівчина посміхається, позуючи на камеру зі співаком. Музикант красується в джинсовій куртці та червоній футболці з білим орнаментом. На той момент Павліку було 40 років.

Вдалася до спогадів Катерина не просто так – вона разом із сином та чоловіком вирушила до Трускавця. За її словами, саме тут вона познайомилася із творчістю чоловіка, і це місто для неї рідне.

– Це моє рідне місто. Місто мого дитинства. Саме Трускавець познайомив мене із творчістю майбутнього чоловіка, – поділилася Блогер.

Відомо, що й у Трускавці Катерину застав блекаут. Нещодавно Репяхова потрапила у ДТП на авто через відсутність світла. В усьому винен неробочий світлофор, через який інша дівчина спровокувала зіткнення.

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