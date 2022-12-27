Дружина співака Віктора Павліка, блогер Катерина Репяхова показала архівне фото із майбутнім чоловіком. На знімку обраниці артиста лише 11 років.

Незвичайним фото зірка поділилася в Instagram.

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– Трускавець 2005, – коротко підписала знімок Катерина.

На фото можна побачити, як Віктор Павлік обіймає 11-річну Репяхову за плече. Дівчина посміхається, позуючи на камеру зі співаком. Музикант красується в джинсовій куртці та червоній футболці з білим орнаментом. На той момент Павліку було 40 років.

Вдалася до спогадів Катерина не просто так – вона разом із сином та чоловіком вирушила до Трускавця. За її словами, саме тут вона познайомилася із творчістю чоловіка, і це місто для неї рідне.

– Це моє рідне місто. Місто мого дитинства. Саме Трускавець познайомив мене із творчістю майбутнього чоловіка, – поділилася Блогер.

Відомо, що й у Трускавці Катерину застав блекаут. Нещодавно Репяхова потрапила у ДТП на авто через відсутність світла. В усьому винен неробочий світлофор, через який інша дівчина спровокувала зіткнення.