Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова рассекретила, кто зарабатывает больше в их с артистом семье.

По словам Екатерины, Павлик полностью обеспечивает семью, несмотря на то, что она зарабатывает на Instagram и в 2022 году открыла онлайн-магазин детской одежды.

— Муж зарабатывает больше меня, даже не в два раза. И обеспечивает семью полностью. И детям своим помогает, и ВСУ, и простым людям, которые ему пишут в личные сообщения. Конечно, моя цель зарабатывать не меньше его, но пока что так, — подчеркнула Репяхова.

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Она добавила, самое главное — то, что ее мужа уважают везде, а потому он может решить все вопросы.

— Есть вопросы в жизни, которые даже за деньги не решишь, а мой муж решит их. Извиняюсь за хвастовство, но достали те хейтеры. И откуда они повылазили, — подчеркнула Екатерина.

Еще в январе 2022 года Репяхова говорила о том, что Павлик зарабатывает больше. Тогда блогер отмечала, что блогерская деятельность приносит ей не мало денег, однако с гонорарами певца это не сравнится.