Дружина українського артиста Віктора Павліка розповіла, хто в сім’ї заробляє більше.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram Катерина Реп’яхова відповіла на запитання підписника про сімейний бюджет. За словами жінки, блогерська діяльність приносить їй більше грошей, аніж робота концертним директором.

Проте її доходи не зрівняються з гонорарами Віктора Павліка. Катя зізналася, що її чоловік заробляє більше.

– Чоловік більше заробляє, аніж я. Але ще трішки, і я його наздожену, – додала Реп’яхова.

Цьогоріч під час новорічних свят Віктор Павлік гастролював Західною Україною. А на карантині співак жив на гроші дружини, бо через пандемію Covid-19 його концертна діяльність майже повністю зупинилась.

До речі, Павлік не виключає, що колись буде на утриманні дружини, оскільки Катерина добре заробляє на рекламі в Instagram.

Раніше Реп’яхова розповідала про проблеми Павліка з алкологем. Катерина зізналася, що допомогла артисту позбутися залежності, а також закрила всі його борги. У співака були проблеми з алкоголем, які доходили навіть до реанімації.