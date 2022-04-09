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Победители Евровидения 2021 Maneskin записали песню в поддержку Украины

9 апреля 2022, 12:17
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Maneskin
Источник: Maneskin

Победители Евровидения 2021 итальянская рок-группа Maneskin записали мощный трек в поддержку Украины в рамках флешмоба Stand Up for Ukraine.

Участники коллектива призвали помочь украинским беженцам. Ролик начинается со слов — Как вы спите ночью? 

Помимо самих участников. в видео также показаны страшные разрушительные кадры войны в Украине после полномасштабного вторжения РФ.

— Беженцы в Украине и по всему миру нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Мы используем свой голос, чтобы требовать действий, и вы тоже можете это сделать. Присоединяйтесь к нам, сделайте свой видеопризыв к миру, чтобы поддержать беженцев, — написали в Instagram Maneskin.

Также участники группы призвали жертвовать на помощь тем, кто был вынужден покинуть свои дома.

Текст и перевод песни Maneskin в поддержку Украины

How are you sleeping at night
How do you close both your eyes
Living with all of those lives
On your hands
Standing alone on that hill
Using your fuel to kill
We won’t take it standing still
Watch us, dance
We’re gonna dance on gasoline

***

Как вам спится ночью?
Как вы закрываете оба ваши глаза?
Живете со всеми этими жизнями,
что в ваших руках,
одиноко стоя на холме,
используя топливо для убийства.
Мы не будем стоять на месте.
Смотрите на нас, танцуйте.
Мы будем танцевать на бензине.

Ранее мы писали, что мировые звезды поддержали Украину в рамках флешмоба Stand Up for Ukraine, который запустила организация Global Citizen.

В акции приняло участие немало звезд, которые записали видеообращения. Среди них — Селион Дион, Элтон Джон, Fall Out Boy, Maneskin, Оззи Осборн, Луис Фонси, U2, Хью Джекман, Николай Костер-Валдау, Эллен Дедженерес и многие другие.

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Теги
Maneskin , Війна в Україні , Підтримка України
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