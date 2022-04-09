Всесвітньовідомі зірки закликали допомагати українським біженцям. Флешбом Stand Up for Ukraine на підтримку України запустила організація Global Citizen.
В акції взяло участь чимало зірок, які записали відеозвернення. Серед них – Селіон Діон, Елтон Джон, Fall Out Boy, Maneskin, Оззі Осборн, Луїс Фонсі, U2, Г’ю Джекман, Ніколай Костер-Валдау, Еллен Дедженерес та багато інших.
У роликах вони звернулися до світових лідерів, аби ті допомогли біженцям із України. Також у відео селебриті показали страшні кадри війни.
Американський співак Елтон Джон
Британський рок-співак Оззі Осборн
Італійський рок-гурт Maneskin
Американська ТБ-ведуча Елен Дедженерес
Американський рок-музикант Ленні Кравіц
Американська співачка Кеті Перрі
Ірландський рок-гурт U2
Іспанська співачка Айтана
Американський музикант Брюс Спрінгстін
Американський рок-гурт Бон Джові
Пуерториканський співак Луїс Фонсі
Данський актор Ніколай Костер-Валдау
Україну підтримує велика кількість всесвітньовідомих людей. Вони не лише висвітлюють події в нашій країні, а й займаються благодійністю.
Так, наприклад, Міла Куніс та Ештон Кутчер зібрали $35 млн на допомогу Україні. Музичний метал-гурт Metallica розпочав збір $1 млн на допомогу українським біженцям. А британський виконавець Стінг записав нову версію пісні Russians. Прибуток від продажу композиції він пожертвує волонтерсько-логістичному центру Help Ukraine Center.