В усі часи музика піднімала бойовий дух. Тому навіть у найскладніший час українці не забувають про неї та співають.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого, напевно, в кожного з нас з’явилася пісня, що асоціюється з цим часом. У когось у голові можуть звучати рядки Ой, у лузі червона калина, у когось – Справа в тому, що у мене немає дому.

Факти ICTV склали добірку пісень, що стали популярними під час війни. Деякі з них отримали друге життя, наповнившись новим змістом, а деякі з’явилися в цей складний період.

Kalush Orchestra – Stefania

Саме з цією піснею український гурт Kalush Orchestra представить нашу країну на Євробаченні 2022. Stefania стала ніби гімном війни. Композиція здобула широку популярність у соціальних мережах, оскільки була написана перед самою війною.

Народна пісня – Ой, у лузі червона калина

Українська народна пісня отримала друге життя завдяки лідеру гурту Бумбокс Андрію Хливнюку. Саме він заспівав її на Софійській площі в перші дні після повномасштабного російського вторгнення.

Наразі цю композицію знає кожен українець. Ба більше, її перезаписують у різних інтерпретаціях. Не залишила вона байдужим і легендарний гурт Pink Floyd.

Макс Барських – Буде весна

Цю композицію Барських написав під час російсько-української війни. Пісню супроводжують кадри руйнівних наслідків бойових дій на території нашої країни.

Один в каное – У мене немає дому

Пісня У мене немає дому була написана в 2016 році. Її зміст описує стан українців, які були змушені залишити свої домівки.

Probass, Hardi – Доброго вечора, ми з України

Слова Доброго вечора, ми з України нині говорить кожен громадян нашої країни. Ця пісня була записана за п’ять місяців до війни, але зараз вона є особливо актуальною.

Jockii Druce – Шо ви браття

Пісня Шо ви браття була випущена практично відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вона швидко набула популярності і розлетілася інтернетом.

Океан Ельзи – Обійми та Не твоя війна

Композиція Обійми була написала в 2013 році. Наразі її слова – Коли настане день, закінчитися війна – мають особливий сенс для кожного українця. Вона посилює надію, що все буде добре.

Пісня Не твоя війна побачила світ у 2015 році. Вона розповідає про те, що протягом багатьох століть нашому народу нав’язували чужі думки.

Тарас Боровок – Байрактар

Ця композиція присвячена ударному безпілотнику Байрактар ​​ТВ2.

Христина Соловій – Українська лють

Христина Соловій переспіла відому італійську пісню – Bella Ciao і присвятила її нашим героям, які наразі борються за рідну землю. Композиція тепер має назву Українська лють.

Змінив відому пісню Солдат на тлі війни в Україні й Сергій Бабкін. Тепер композиція має іншу назву – Я солдат — Русский военный корабль, иди на**й. Практично всі слова довелося змінити — тепер це не антивоєнний хіт, а неофіційний гімн українських солдатів, здатний підняти дух наших захисників ще сильніше.