Софія Ротару привітала українців із Днем Незалежності. Традиційно, співачка зробила це у своїй манері – лаконічно та зі смаком.

Традиційно, Ротару реагує на важливі для України свята – День незалежності не став винятком. В Instagram вона опублікувала картинку з жовто-синім прапором, соняшниками та гронами калини.

– З Днем Незалежності України! Перемоги та миру, – додала Софія.

І нехай артистка не розкидається словами, її позиція залишається чіткою та незмінною – вона підтримує Україну, реагуючи як на хороші новини, так і на трагічні події під час цієї важкої війни.

Артистка також привітала свого сина, музичного продюсера Руслана Євдокименка з днем народження. Співачка нічого не побажала йому, але показала знімок, де вони разом усміхаються в полі з соняшниками. Руслану виповнилося 53 роки.

Загалом, Софія намагається не пропускати свята – приміром, 23 серпня Ротару привітала всіх із Днем Прапора, але у своїй манері, без зайвих слів.