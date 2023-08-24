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Перемоги та миру: Софія Ротару привітала Україну з Днем Незалежності

24 Серпня 2023, 12:24
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ротару

Софія Ротару привітала українців із Днем Незалежності. Традиційно, співачка зробила це у своїй манері – лаконічно та зі смаком.

Традиційно, Ротару реагує на важливі для України свята – День незалежності не став винятком. В Instagram вона опублікувала картинку з жовто-синім прапором, соняшниками та гронами калини.

– З Днем Незалежності України! Перемоги та миру, – додала Софія.

Ротару

І нехай артистка не розкидається словами, її позиція залишається чіткою та незмінною – вона підтримує Україну, реагуючи як на хороші новини, так і на трагічні події під час цієї важкої війни.

Артистка також привітала свого сина, музичного продюсера Руслана Євдокименка з днем народження. Співачка нічого не побажала йому, але показала знімок, де вони разом усміхаються в полі з соняшниками. Руслану виповнилося 53 роки.

Софія Ротару

Загалом, Софія намагається не пропускати свята – приміром, 23 серпня Ротару привітала всіх із Днем Прапора, але у своїй манері, без зайвих слів.

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