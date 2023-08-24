Сильна і незламна: зірки вітають із Днем Незалежності України

День Незалежності України – одне з найголовніших свят для нашої країни. 32 роки ми доводимо, що заслуговуємо на свободу, яку маємо, і продовжує її захищати всіма силами. Цього дня заведено вітати близьких, і теплими словами вирішили поділитися і знаменитості.

Привітання зірок із Днем Незалежності України – далі в матеріалі.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво прийшов 24 серпня на Майдан не з порожніми руками – він з’явився з жовто-синім тортиком, на якому красується число 32.

– З днем народження, Україно, – коротко підписав ролик Ектор.

Сім’я Тімура Мірошниченка вбралися у вишиванки – зіркова пара показала, як цілують свою доньку та усміхаються на камеру.

– З Днем Народження, найкраща у світі країна! Ти любов, віра, мрії, майбутнє, мужність, ти серце мільйонів людей! Пишаємося бути твоїми громадянами і пронесемо цю любов крізь усе життя, виховуючи нове покоління свідомих українців. Наш дім – це ти. Так було, є і буде! – заявили Тимур та Інна.

Співачка Злата Огнєвіч записала відеозвернення до України, відзначивши головні події з життя вільної держави.

– З днем народження, Україно. Тобі сьогодні 32, ти така молода і перспективна, іноді гонорова, але завжди сильна і вольова. А пам’ятаєш свій перший рік? Світ тоді навіть не міг уявити твоєї могутності та стійкості. Ти двічі революціями виборювала свій європейський шлях, і ми завжди були поруч. Знай, що ти прекрасна, хоч і поруч із тобою хворі сусіди, але ти їм точно не по зубах. Наша сила – в людях, – заявила Злата.

Акторка Ксенія Мішина покрасувалася на тлі гір і звернулася до України на тлі свята.

– З Днем Незалежності, наша красива, незламна, сильна Україна, – заявила зірка.

Музиканти Kazka заспівали на тлі Києва, чим порадували шанувальників.

– За Україну! За рідну маму! За нашу з вами незалежність, прекрасне майбутнє і перемогу, які чекають на нас. Зі святом, дорогі, – заявили артисти.

Блогер Даша Квіткова прогулялася Києвом, показавши красу столиці незалежної країни.

– З Днем Незалежності, Україно. Ти непокірна, сильна і незламна, – заявила Даша.

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна виконала пісню Джоша Гробана під назвою Remember і згадала про всіх тих, завдяки яким Україна донині незалежна.

– Згадала цю пісню і вона особливо відгукнулася в мені сьогодні. Герої вмирають, але слава про них вічна. Вічна, поки ми бережемо цю славу в нашій пам’яті, піснях та історіях. Думаю, що серед нас не залишиться жодної людини, яка забуде, якою ціною нам дається Незалежність. Завдання пронести цю пам’ять крізь покоління і зберегти найцінніше. З Днем Незалежності, – підписала ролик Юлія.

Зробити своїм знайомим можна і за допомогою листівок на День Незалежності України. Вони точно піднімуть настрій і зарядять позитивом на цілий день.