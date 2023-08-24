София Ротару поздравила украинцем с Днем Независимости. Традиционно певица сделала это в своей манере — лаконично и со вкусом.

В Instagram она опубликовала картинку с сине-желтым флагом, подсолнухами и гроздьями калины.

— С Днем Независимости Украины! Победы и мира, — добавила София.

И пусть артистка не разбрасывается словами, ее позиция остается четкой и неизменной — она поддерживает Украину, реагируя как на хорошие новости, так и трагически события во время этой тяжелой войны.

Артистка также поздравила своего сына, музыкального продюсера Руслана Евдокименко с днем рождения. Певица показала снимок, где они вместе улыбаются в поле с подсолнухами. Руслану исполнилось 53 года.

Напомним, 23 августа Ротару поздравила всех с Днем Флага, но в своей манере, без лишних слов.