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Софія Ротару привітала з Днем прапора України синьо-жовтим стягом у небі

23 Серпня 2023, 12:01
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ротару

Софія Ротару привітала з Днем прапора України своїх підписників. Зробила вона це у своїй манері в Instagram.

Як зазвичай, співачка не розкидається словами, і свій настрій чи емоції передає за допомогою багатозначних фото чи картинок у соцмережах.

Ротару

Так, вона опублікувала малюнок із жовто-синіми прапорами на тлі хмарного, але яскравого неба. Вочевидь, публікація приурочена до Дня прапора України, який щорічно припадає на 23 серпня, напередодні Дня Незалежності.

Чому Ротару не публікує моменти зі свого життя і не висловлює словами свої емоції чи думки – невідомо. Можливо, підтримувати контакт із фанатами їй допомагає менеджер, або ж Софія просто вирішила, що зараз немає місця для слів. У будь-якому разі її публікації стосуються підтримки України в умовах війни.

Артистка реагує не тільки на святкові дати або радісні події – в її Instagram є місце і трагедіям. Наприклад, Ротару відреагувала на ракетний удар по Спасо-Преображенському собору в Одесі, який припадав на кінець липня.

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День прапора України Софія Ротару
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