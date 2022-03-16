Музикант і лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук заспівав для харків’ян, які змушені ховатися в метро.

Виконавець, який наразі перебуває в теробороні, дав концерт на станції харківського метро Майдан Конституції. Там мирні жителі ховаються від обстрілу російської армії.

Разом із людьми він виконав пісню Все буде добре, супроводивши її грою на гітарі та Червону руту Софії Ротару. У цей важкий час Вакарчук подарував людям хвилини радості, харків’яни йому підспівували та знімали все на камеру.

– Я намагаюся бути чоловіком слова. Я хочу сказати, що стільки міст-героїв просили про це, що в мене вже буде два альбоми. Я вам точно обіцяю, що пісня про перемогу та переможні концерти будуть і на Металісті, і в інших класних місцях. Ми ще з вами не просто заспіваємо, а порадіємо справді. А поки що я бажаю всім нам терпіння. Перемога за нами, але ще за неї треба поборотися, – сказав Вакарчук.

Раніше Святослав Вакарчук заспівав під пам’ятником Дюку в Одесі. Він виконав пісню Човен, акомпануючи собі на гітарі. Таким чином музикант вирішив підтримати українських військових та мешканців Одеси.