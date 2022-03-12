Музикант та лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук розповів, де знаходиться його сім’я, як він зустрів війну в Україні, і чи виникала у нього паніка.

В одному з останніх інтерв’ю співак повідомив, що його близькі перебувають у безпеці.

– Усі жінки та діти перебувають досить далеко від зон бойових дій. У цьому плані в моїй сім’ї все добре, але я, як і раніше, переживаю. Моя старша донька зараз волонтерить і усіляко допомагає у Львові, – ділиться своїми емоціями Святослав.

Музикант також розповів, як він дізнався про війну з Росією, яка підступно розпочала бомбардування України 24 лютого.

– Про війну я дізнався безпосередньо від Путіна. О 3.00 24 лютого я прокинувся у своєму будинку, в якому був тільки з двома котами. Я іноді прокидаюся ночами – іноді стає тривожно. Я почав дивитися новини в інтернеті, і саме показували Раду Безпеки ООН. Потім я побачив повідомлення, що Путін оголосив початок так званої “військової операції”, – заявив лідер групи Океан Ельзи.

Вакарчук додав, що за хвилину після цієї новини, праворуч від будинку музиканта у Василькові роздав страшний вибух.

– Вікна мого житла дивом залишилися цілими. Це був один із перших ударів з боку Росії по аеродромі Василькова. Отак я дізнався про війну. Але в мене ніколи не буває паніки. У моменти стресу включається холодний розум, і я намагаюся дуже добре аналізувати ситуацію. Я добре пам’ятаю, як підвівся, почистив зуби, зробив собі каву і розбудив двох важливих мені людей. Ми поговорили та склали план дій. Першого дня займався тим, щоб мої люди були в безпеці, – додав Святослав.

Він також зазначив, що людина, до якої прислухаються, ніколи не повинна показувати, що їй страшно, навіть якщо так і є. Така людина відповідальна за інших.