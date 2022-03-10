Вакарчук заспівав під пам’ятником Дюку в Одесі

Музикант і лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук приїхав до Одеси та заспівав на Потьомкінських сходах.

Вакарчук сів біля Дюка та заспівав пісню Човен, акомпонуючи собі на гітарі. У такий спосіб співак вирішив підтримати українських військових і мешканців Одеси.

– Слава Україні! Одеса і вся Україна переможе, бо Одеса і вся Україна бореться за правду, – такими словами Вакарчук завершив виступ.

З початком повномасштабного вторгнення Росії, Святослав Вакарчук намагається усіляко підтримувати українців.

Після масштабної атаки на Харків Вакарчук приїхав на площу Свободи та заявив, що путінські війська можуть скидати бомби на наші території, проте їм не вдасться розбомбити наш дух і свободу.

Згодом Вакарчук відвідав Миколаїв, аби підтримати місто в боротьбі проти російського агресора. Очільника Миколаївської ОДА Віталія Кіма Вакарчук жартома назвав голлівудським актором, якому “Чак Норіс дзвонить за порадою”.