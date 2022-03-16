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Победа за нами! Святослав Вакарчук спел в метро Харькова

16 марта 2022, 14:40
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Победа за нами! Святослав Вакарчук спел в метро Харькова
Источник: Святослав Вакарчук

Музыкант и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук спел для харьковчан, которые вынуждены прятаться в метро.

Исполнитель, который сейчас находится в теробороне, дал концерт на станции харьковского метро Майдан Конституции. Там мирные жители прячутся от обстрелов русской армии.

Вместе с людьми он исполнил песню Все буде добре, сопроводив ее игрой на гитаре и Червону руту Софии Ротару. В это тяжелое время Вакарчук подарил людям минуты радости, харьковчане ему подпевали и снимали все на камеру.

— Я стараюсь быть мужчиной слова. Я хочу сказать, что столько городов-героев просили об этом, что у меня уже будет два альбома. Я вам точно обещаю, что песня о победе и победные концерты будут и на Металлисте, и в других классных местах. Мы еще с вами не просто споем, а порадуемся действительно. А пока я желаю всем нам терпения. Победа за нами, но за нее еще нужно побороться, — сказал Вакарчук.

Ранее Святослав Вакарчук спел под памятником Дюку в Одессе. Он исполнил песню Човен, аккомпанируя себе на гитаре. Таким образом музыкант решил поддержать украинских военных и жителей Одессы.

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Теги
Війна в Україні , метро Харків , Святослав Вакарчук
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