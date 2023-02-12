Український актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв розповів про свій початок повномасштабного вторгнення та участь у війні з Росією.

– Насправді я не вірив у те, що почалося повномасштабне вторгнення. Я був спокійний лише зовні. Ти не можеш звикнути до того, що відбувається навколо тебе – справжнє. Пам’ятаю, як ми приїхали у щойно звільнену Бородянку – бачив всіх цих людей, руйнування, наслідки: все це ти не можеш впустити в себе. Моя професія актора допомагала себе налаштовувати на те, що це нереально, – заявив Ахтем.

Кримськотатарський артист заявив, що війна з Росією була лише питанням часу.

– Мій народ уже не перше століття знав, що сусідство чи будь-які взаємини з РФ ні до чого доброго не приносять. Там, де ступає черевик російського солдата – нічого хорошого не буде. Мені це не батьки казали – я це сам бачив, чув і знав, – додав Сеітаблаєв.

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