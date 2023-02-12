Украинская певица Джамала рассказала, что думает о возвращении Крыма и что сделает первым после возвращения на полуостров.

— Мне грустно, когда я слышу от зарубежных СМИ заявления о возможном прекращении войны без решения вопроса по Крыму. Я считаю, что нельзя отдавать часть себя. Этот как отдать свою руку и сказать, что смогу жить без нее. Для меня это недопустимо. Мы должны бороться за все наши территории. Я верю, что Крым наш, и мы его вернем, — заявила артистка.

Певица также призналась, что сделает первым делом, когда снова приедет на полуостров.

— Как автор и исполнительница песен я вижу возвращение через концерты. Сейчас очень мало информации о крымских татарах. Я закончила работу над огромным альбомом, который расскажет об этой культуре, о Крыме и его жителях. Я должна была выдать его еще в мае 2022 года. Хочу его исполнить в Крыму, и он точно сможет вдохновить, — призналась артистка.

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Ранее Джамала расказала о целях Евровидения 2023 в интервью Фактам ICTV. Украинцы должны напомнить о себе и войне всему миру на Евровидении 2023. В 2016 году певица выступала на сцене конкурса с историей о Крыме, напомнив об оккупации полуострова со стороны России.