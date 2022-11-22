Найсприятливіший період для української армії – літо 2023 року, каже астролог Олена Кравченко.
Вона вважає, що до серпня можливі великі перемоги, зокрема й звільнення півострова Крим.
– Але це ще не означає, що все скінчилося. Будуть атаки з боку ворога у жовтні 2023 року, – сказала астролог.
Завершення періоду військової лінії для України Кравченко бачить лише у травні 2024 року.
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Також астролог розповіла, чи чекати Україні повного блекауту і назвала найбільш напружений період для громадян нашої країни. Також вона сказала, що найближчим часом нам доведеться ухвалювати безліч складних рішень.
А наприкінці лютого 2023 року буде певне розчарування серед населення.