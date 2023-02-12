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Убеждал себя, что все нереально: Ахтем Сеитаблаев рассказал, как актерство помогло принять войну

12 февраля 2023, 18:09
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Убеждал себя, что все нереально: Ахтем Сеитаблаев рассказал, как актерство помогло принять войну

Украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев рассказал о своем начале полномасштабного вторжения и участии в войне с Россией.

— На самом деле я не верил в то, что началось полномасштабное вторжение. Я был спокоен только внешне. Ты не можешь привыкнуть к тому, что происходит вокруг тебя — настоящее. Помню, как мы приехали в только освобожденную Бородянку — видел всех этих людей, разрушения, последствия: все это ты не можешь в себя впустить. Моя профессия актера помогала себя настраивать на то, что это нереально , — заявил Ахтем.

Крымско-татарский артист заявил, что война с Россией была лишь вопросом времени. 

— Мой народ уже не первое столетие знал, что соседство или любые взаимоотношения с РФ ни к чему хорошему не приносят. Там, где ступает ботинок российского солдата — ничего хорошего не будет. Мне это не родители говорили — я это сам видел, слышал и знал, — добавил Сеитаблаев.

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Источник
Вікна-новини
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Ахтем Сеитаблаев
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