Сини української співачки Ірини Федишин Юрій та Олег розповіли всю правду про свою родину. Хлопчики зізналися, чи смачно готує їхня мама, а також повідали, що їм забороняють батьки.

10-річний Юра та 6-річний Олег сказали, що Ірина смачно готує. Найкраща страва – сирники, рибний суп, млинці, каша та пельмені, проте їх артистка купує в магазині.

– Я пельмені не їм, але вони люблять. Іноді таке екстрене та швидке приготування нас рятує, – сказала Федишин.

Юра зізнався, що батьки забороняють їм їсти солодке, проте можна п’ять цукерок. Незважаючи на це старший син Ірини сказав, що їхній тато, продюсер Віталій дуже полюбляє цукерки.

– Я з ним постійно сварюся через це. Ще й дітей на цукерки підсаджує, – наголосила артистка.

Хлопці не змогли виділити головного у родині, проте Олег сказав, що це мама, оскільки вона прибирає, а тато сидить в інтернеті.

Юра розповів, що їхня мама змушує тата ходити до спортивної зали, проте він не завжди з цим погоджується.

– Він досить швидко скинув 12 кілограмів… Хоча спорт йому не дуже дається, – зізналася Ірина.

Також хлопчики розповіли, що батьки забороняють їм сидіти у телефоні та ставлять ліміт, проте молодшому синові вдалося вгадати пароль.

– Потрібно розібратися з цими лімітами. Ми вже й котика завели, щоб вони більше часу з ним проводили, – поділилася Ірина.

Раніше ми показували, як Ірина Федишин загартовується взимку. Незважаючи на мороз, артистка стрибає в сніг у купальнику, перед цим розпарившись у гарячому чані.

Виконавиця зізналася, що зробила це вперше, проте їй сподобалося.