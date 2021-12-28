Сыновья украинской певицы Ирины Федишин Юрий и Олег рассказали всю правду о своей семье. Мальчики признались, вкусно ли готовит их мама, а также поведали, что им запрещают родители.

10-летний Юра и 6-летний Олег сказали, что Ирина вкусно готовит. Самое лучшее блюдо — сырники, рыбный суп, блинчики, каша и пельмени, однако их артистка покупает в магазине.

— Я пельмени не ем, но они любят. Иногда такое экстренное и быстрое приготовление нас спасает, — сказала Федишин.

Юра признался, что родители запрещают им есть сладкое, однако можно пять конфет. Несмотря на это старший сын Ирины сказал, что их папа, продюсер Виталий очень любит конфеты.

— Я с ним постоянно ссорюсь из-за этого. Еще и детей на конфеты подсаживает, — отметила артистка.

Ребята не смогли выделить главного в семье, однако Олег сказал, что это мама, поскольку она убирает, а папа сидит в интернете.

Юра рассказал, что их мама заставляет папу ходить в спортивный зал, однако он не всегда с этим соглашается.

— Он довольно быстро скинул 12 килограммов… Хотя спорт ему дается не очень, — призналась Ирина.

Также мальчишки рассказали, что родители запрещают им сидеть в телефоне и ставят лимит, однако младшему сыну удалось угадать пароль.

— Нужно разобраться с этими лимитами. Мы уже и котика завели, чтобы они больше времени с ним проводили, — поделилась Ирина.

Ранее мы показывали, как Ирина Федишин закаляется зимой. Несмотря на мороз, артистка прыгает в снег в купальнике, перед этим распарившись в горячем чане.

Исполнительница призналась, что сделала это впервые, однако ей понравилось.