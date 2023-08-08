Співачка Анна Трінчер і блогер Олександр Волошин вирішили роз’їхатися. Подружжя ухвалило це рішення на спільній сімейній сесії.

Такою новиною Анна поділилася в Instagram-stories, зазначивши, що це не їхні чергові жарти, а криза у стосунках.

– Ми дійсно поки що на два тижні роз’їжджаємося. Далі подивимося, як розвиватимуться події. Ми б ніколи на такому не хайпили, це для мене дуже інтимний момент. Ми зіткнулися з певною кризою у стосунках, що загалом нормально для будь-якої пари в період 2-2,5 року, – сказала Трінчер.

Каже, настав час, коли полуда спадає і ви не намагаєтеся бути одне для одного ідеальними. Зізнається, для неї така полуда Волошина виявилася різкою.

– Зараз я прямо заново знайомлюся зі своїм чоловіком, якого, як мені здається, я не знаю поки що, але це дуже цікавий період, – поділилася Анна.

Додає, у таких випадках завжди є вибір: розійтися або опрацьовувати такі історії, оскільки міцні стосунки – робота двох.

Нагадаємо, Анна Трінчер та Олександр Волошин одружилися у вересні 2022 року. Зовсім нещодавно вони перебралися у власний будинок за містом.