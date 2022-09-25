Відома українська співачка Анна Трінчер та блогер Олександр Волошин офіційно одружилися. Радісною новиною зірка поділилася в TikTok, де показала своє святкове вбрання.

На відео Анна красується у білій сукні з вирізом та корсетом з глибоким декольте, а її чоловік приміряв строгий чорний костюм та білу сорочку. Гарний ролик Анна доповнила спільним з Олександром треком Тільки ти і я.

Співачка та блогер похвалилися свідоцтвом про шлюб та обручками.

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Судячи з відео, Трінчер і Волошин вирішили не робити цю подію публічною – без пишного святкування пара розписалася в одному зі столичних РАГСів.

Про те, що Трінчер виходить заміж, стало відомо в листопаді 2021 року. Тоді співачка заявила, що її обранцем став Олександр, який зробив їй пропозицію у жовтні минулого року.

Анна зізналася, що пропозицію їй зробили на парковці ТРЦ. Там була величезна вантажівка, прикрашена лампочками, а в ній була співачка Jerry Heil. Ще тоді Співачка додала, що не бачить свого весілля у класичному стилі, і хоче чогось незвичайного. Схоже, війна змусила змінити свої плани.