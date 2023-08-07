Блогерка і співачка Анна Трінчер поскандалила з офіціанткою в ресторані Мілана. Усе через недоїдене замовлення.

В Instagram-stories Анна розповіла, що відвідала з подругами незвичний заклад, де платиш €30 за особу і замовляєш, що хочеш і скільки хочеш. Однак як виявилося, є одне але – потрібно з’їсти все, що замовив.

– Дуже важливий момент, перед тим як замовляти, ми попросили в офіціантки розповісти про їхню систему, правила… Ми зробили замовлення, дуже смачно поїли, залишилася одна порція ролів і трохи їжі. Виходить офіціантка і каже, що ми змушені заплатити за те, що залишилося, – розповіла Трінчер.

Артистка сказала офіціантці, що їх не попередили про це правило, а тому платити за решту їжі вони не збираються.

– Справа взагалі не в грошах. Вона почала виходити на емоції, підвищувати голос, перебивати, говорити, що це і так зрозуміло. Я спокійно пояснювала їй, що клієнти повинні знати правила ресторану і тоді не буде проблем, – зазначила Анна.

За підсумком Трінчер зробила висновок, що спокійно пройшла цей конфлікт і відстояла свою позицію.