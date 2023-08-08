Певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин решили разъехаться. Супруги приняли это решение на общей семейной сессии.

Такой новостью Анна поделилась в Instagram-stories, отметив, что это не их очередные шутки, а кризис в отношениях.

— Мы действительно пока что на две недели разъезжаемся. Далее посмотрим, как будут развиваться события. Мы бы никогда на таком не хайпили, это для меня очень интимный момент. Мы столкнулись с определенным кризисом в отношениях, что в целом нормально для любой пары в период 2-2,5 года, — сказала Тринчер.

Говорит, наступило время, когда пелена спадает и вы не стараетесь быть друг для друга идеальными. Признается, для нее такая пелена Волошина оказалась резкой.

— Сейчас я прям заново знакомлюсь со своим мужем, которого, как мне кажется, я не знаю пока что, но это очень интересный период, — поделилась Анна.

Добавляет, в таких случаях всегда есть выбор: разойтись или прорабатывать такие истории, поскольку крепкие отношения — работа двоих.

Напомним, Анна Тринчер и Александр Волошин поженились в сентябре 2022 года. Совсем недавно они перебрались в собственный дом за городом.