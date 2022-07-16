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Патріотична майка та спалений портрет Путіна: діджейка Ana B підтримала Україну

16 Липня 2022, 11:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Патріотична майка та спалений портрет Путіна: діджейка Ana B підтримала Україну

Американська діджейка Ana B (справжнє ім’я – Анастасія Бобровська) назвала Росію державою-терористом. Також вона спалила плакат із зображенням президента РФ Володимира Путіна.

Виступаючи у прямому ефірі, діджей з’явилася у майці з написом Arm Ukraine Now, що в перекладі з англійської – озброїте Україну зараз. Під час діджей-сету Ana B використала перехоплення розмов російських окупантів, а також показала екран свого смартфона, на якому було написано Russia is terrorist state.

Наприкінці виступу діджейка дістала портрет глави РФ із діркою замість обличчя та підпалила його.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що народилась Ana B в Україні.

Раніше ми писали, що американський гурт Imagine Dragons виконав пісню для України зі сцени в Німеччині. Музиканти виконали пісню Alphaville Forever, а соліст Ден Рейнольдс постав із українським прапором у руках.

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Діджей Підтримка України
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