Американский диджей Ana B (настоящее имя — Анастасия Бобровская) назвала Россию государством-террористом. Также она сожгла плакат с изображением президента РФ Владимира Путина.

Выступая в прямом эфире, диджей появилась в майке с надписью Arm Ukraine Now, что в переводе с английского — вооружите Украину сейчас. Во время диджей-сета Ana B использовала перехваты разговоров российских оккупантов, а также показала экран своего смартфона, на котором было написано Russia is terrorist state.

В конце выступления диджей достала портрет главы РФ с дыркой вместо лица и подожгла его.

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Стоит отметить, что родилась Ana B в Украине.

Ранее мы писали, что американская группа Imagine Dragons исполнили песню для Украины со сцены в Германии. Музыканты исполнили песню Alphaville Forever, а солист Дэн Рейнольдс предстал с украинским флагом в руках.