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Пам’ятатиму тебе завжди: Алан Бадоєв повідомив про смерть матері

21 Травня 2022, 09:37
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Алан Бадоєв

Український кліпмейкер Алан Бадоєв повідомив про смерть матері Антоніни.

На особистій сторінці в Instagram він опублікував фото мами та поділився щемливими спогадами про неї.

– Я приймаю це і всім серцем дякую за безмежну любов, яку подарувала, якій навчила. Мамочко, ти була сильна, смілива, віддана, вродлива і душею, і тілом жінка. Твій ніжний голос зараз звучить у мене в голові. Як ти будила до школи. Як кликала їсти з вікна сьомого поверху, намагаючись з вулиці заманити додому. Як заспокоювала у хвилини моєї слабкості. Я пам’ятаю всі твої пісні, під які засинав на руках. Я дуже люблю тебе, мамочко, ти подарувала стільки щастя та тепла, – написав Бадоєв.

Бадоєв подякував мамі за життя та зазначив, що разом із нею назавжди пішло його дитинство.

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– Я вірю, що твоя енергія вже в польоті і незабаром ти здобудеш нову можливість бути частиною живого. Прошу, оберігай нас і приходь у важкі хвилини хоч дощем, хоч квіткою, що розпустилася під снігом. Я пам’ятатиму тебе завжди і дуже постараюся не підвести, ти в кожній моїй клітинці, з тобою назавжди йде дитинство, – написав Алан.

Нагадаємо, що раніше про смерть своєї матері повідомив телеведучий Андрій Бєдняков. Жінка тривалий час перебувала в окупованому Росією Маріуполі і слабшала з кожним вибухом.

Сам Бєдняков зазначив, що мама хворіла, проте якби не війна, то вона ще жила б.

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