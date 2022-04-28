Український співак Позитив (справжнє ім’я – Олексій Завгородній) розповів про трагічну втрату рідної людини.

Артист повідомив, що в нього помер батько. Про це він дізнався від товариша, з яким ріс у дитинстві, оскільки не спілкувався зі своїм татом.

– Мій тато помер одразу після того, як ми приїхали до Хмельницької області. Він помер через здоров’я, – зізнався Олексій.

Він зазначив, що ні батькова родина, ні його діти не повідомили про його смерть їм із мамою.

– Про це розповів товариш сім’ї, з яким я виріс на Троєщині. Нещодавно я з ним бачився, з Валіком, я запам’ятав його, коли йому було дев’ять років. На той час наші батьки спілкувалися і його тато дружив із моїм. Це він зателефонував мамі та сказав, що тата вже немає, – розповів Позитив.

Артист зазначив, що він мав двоякі почуття, враховуючи ще все те, що наразі відбувається в нашій країні.

– Сестра плакала, ми з нею десь місяців зо два до цього розмовляли, думали заїхати до тата, зробити перший крок, але не встигли, – зазначив Олексій.

Він зізнався, що востаннє нормально спілкувався із батьком 15 років тому. Образи чи ще чогось артист не відчуває. Каже, розумію, що він мав іншу сім’ю.