Украинский клипмейкер Алан Бадоев сообщил о смерти матери Антонины.

На личной странице Instagram он опубликовал фото мамы и поделился щемящими воспоминаниями о ней.

— Я принимаю это и всем сердцем благодарю за безграничную любовь, которую подарила, которой научила. Мамочка, ты была сильная, смелая, преданная, красивая и душой, и телом женщина. Твой нежный голос сейчас звучит у меня в уме. Как ты будила в школу. Как звала есть из окна седьмого этажа, пытаясь с улицы заманить домой. Как успокаивала в минуты моей слабости. Я помню все твои песни, под которые засыпал на руках. Я очень люблю тебя, мамочка, ты подарила столько счастья и тепла, – написал Бадоев.

Бадоев поблагодарил маму за жизнь и отметил, что вместе с ней навсегда ушло его детство.

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– Я верю, что твоя энергия уже в полете и вскоре ты получишь новую возможность быть частью живого. Прошу, оберегай нас и приходи в трудные минуты хоть дождем, хоть распустившимся под снегом цветком. Я буду помнить тебя всегда и очень постараюсь не подвести, ты в каждой моей клеточке, с тобой навсегда уходит детство, – написал Алан.

Напомним, что ранее о смерти своей матери сообщил телеведущий Андрей Бедняков. Женщина долгое время находилась в оккупированном Россией Мариуполе и ослабевала с каждым взрывом.

Сам Бедняков отметил, что мама болела, однако если бы не война, она бы еще жила.